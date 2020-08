Hong Kong (ots/PRNewswire) - Jimmy, eine Kingclean-Untermarke, betreibt Forschung zu elektrischen Haushaltsgeräten und ist auf ihre Entwicklung und Herstellung spezialisiert. Mit über 26 Jahren Industrieerfahrung, 750 Designern und 1300 patentierten Technologien konnte das Unternehmen bei der Herstellung bürstenloser Digitalmotoren mit einer Leistungsstärke von 55 % und einer Geschwindigkeit von 100,000 rpm die weltweite Führung übernehmen. Von jeher war Jimmy in Bezug auf Staubsaugertechnologie tonangebend.Das Unternehmen möchte seine Endnutzer mit der Bereitstellung komfortabelster, wirksamster und umfassendster Reinigungslösungen Unterstützung bieten. Der Jimmy JV85 Pro wurde einzig zu diesem Zweck entwickelt.Das Unternehmen vefügt über ein umfassendes Staubsaugerangebot, doch seine jüngste Entwicklung, der JV85 Pro, steht kurz davor, zum weltweit leistungsstärksten Handstaubsauger zu werden. Der Staubsauger bietet eine unglaubliche Saugleistung von 200 AW mit einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten. Jimmys patentierte horizontale Zyklontechnologie macht das Reinigungsgerät zum branchenführenden Handstaubsauger. Das flexible Design der Metallröhre lässt das Saugen unter Möbelstücken zum Kinderspiel werden. Der Jimmy JV85 Pro wird aufgrund seiner konkurrenzlosen Saugkraft zweifelsohne für grundlegende Veränderungen in Haushalten sorgen.Saugleistung von 200 AWDer JV85 Pro, der mit Jimmys bürstenlosem Digitalmotor mit einer Leistungsstärke von 550 W und der patentierten horizontalen Zyklontechnologie betrieben wird, bietet eine maximale Saugleistung von 200 AW, sodass gleichbleibend starke Saugvorgänge selbst hartnäckigsten Schutz mühelos entfernen können.Akkulaufzeit von 70 MinutenDer Jimmy JV85 Pro verfügt über einen integrierten 8*2500 mAh-Batteriesatz, der einen hochwirksamen Motor für einen Zeitraum von 70 Minuten bei voller Leistungsstärke arbeiten lässt. Dies ist ausreichend für eine Fläche von 200m2 .Flexible MetallröhreDie Metallröhre verfügt über ein mittig montiertes Drehscharnier, wodurch der Sauger sich bei der Reinigung bestimmter Bereiche automatisch in verschiedenen Winkeln einstellen kann. Dies ist besonders für die gründliche Reinigung schwer erreichbarer Ecken und Winkel erforderlich. Benutzer können Ecken problemlos erreichen und auch unter Möbelstücken mühelos staubsaugen.Spezielle BürstenrollenDer JV85 wird mit einer elektrischen Bodenbürste und einer Teppichbürste geliefert.Die Bodenbürste besteht sowohl aus weichen als auch harten Borsten, um Böden von Staub und Schmutz zu befreien. Die Teppichbürste ist aus einer Nylon-Gummi-Bänderung gefertigt, die Haare und sonstige Verschmutzungen aus den Tiefen der Teppiche entfernen kann.Um den Jimmy JV85 Pro für alle Haushalte verfügbar zu machen, wurde er mit einem angemessenen Preis versehen. Verbraucher, die ihre Haushalte gerne mit den neuesten und besten technischen Spielereien ausstatten, werden vom Jimmy JV85 Pro-Staubsauger begeistert sein.http://www.jimmy.eu/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224240/Jimmy_JV85_Pro_200AW_Suction_Pow er_Vacuum_Cleaner.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1224239/Jimmy_JV85_Pro_200AW_Suction_Pow er_Vacuum_Cleaner_1.jpgPressekontakt:Mickey Liu+86-13510224724Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147044/4671857OTS: JimmyOriginal-Content von: Jimmy, übermittelt durch news aktuell