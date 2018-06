Jim Fusaro neuer CEO bei Array Technologies

München (ots) - Im Rahmen der Intersolar Europe präsentiert ArrayTechnologies, der führende Hersteller fürPhotovoltaik-Tracker-Systeme, Jim Fusaro als neuen CEO desUnternehmens. Er folgt auf Ron Corio, den Firmengründer. Fusaro isteine gestandene Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ininternationalen Konzernen der Technologiebranche. Corio, der vor fastdrei Jahrzehnten das Unternehmen gründete und in der Branche alsPionier der Photovoltaik-Tracker-Systeme gilt, wird weiterhinMitglied des Aufsichtsrats sein. Der Führungswechsel kommt zu einemZeitpunkt, in dem sich das Unternehmen in seiner internationalenExpansion befindet. Laut Corio ist die Entscheidung, mit Jim Fusaroals CEO weiterzuarbeiten, ein weiteres Indiz für die erfolgreicheWachstumsbilanz des Unternehmens."Seit unseren bescheidenen Anfängen vor fast dreißig Jahren habenwir einen unglaublichen Weg zurückgelegt. Unser langfristiges Ziel,weltweit den Einsatz von Photovoltaik-Tracker-Systemenvoranzutreiben, ist ein weiterer Meilenstein in der traditionsreichenEntwicklung des Unternehmens," sagte Corio. "Ich bin zuversichtlich,dass wir mit Jim die richtige Wahl getroffen haben, um ein neuesKapitel aufzuschlagen. Wir können so in einem internationalen Umfelderfolgreich sein und gleichzeitig unseren Werten treu bleiben:Innovationsführerschaft, strukturierte Schlichtheit unserer Produkteund herausragender Kundenservice."Jim Fusaro war in führenden Positionen in multinationalenUnternehmen wie Motorola, Amkor Technology, Avnet und deminternationalen Konzern Honeywell tätig. Mit seinen Erfahrungen inden Bereichen Maschinenbau und Betriebswirtschaft hat Fusarointerdisziplinäre Teams und wachsende Unternehmen mit mehrerenMilliarden Dollar Umsatz geführt."Ich freue mich über die Möglichkeit, die Geschäftsführung beiArray Technologies zu übernehmen und die internationale Energiewendemaßgeblich mitzugestalten," sagt Fusaro. "Das nächste Kapitel beiArray ist das Erbe, auf dem das Unternehmen aufgebaut ist: Wirkonzentrieren uns auf Technologieentwicklung, Innovation undGeschäftsabläufe und werden weiterhin eine proaktive und führendeRolle auf dem internationalen Markt für Photovoltaik-Tracker-Systemeeinnehmen."Foto zum Download: https://bit.ly/2MAuqq6Über Array TechnologiesArray Technologies, Inc. ist der führende Anbieter fürPhotovoltaik-Tracker-Systeme sowie Dienstleistungen für solareGroßkraftwerke. Mit effizienter Installation und Terrainflexibilitätin Verbindung mit hoher Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Leistungbietet Array die besten Projektergebnisse der Branche. Mit demEinsatz von Array's Photovoltaik-Tracker-Systemen für mehr als 25 GWsolare Energieerzeugung, wurden die Produkte von Array durchbeispiellose Erfahrung aus fast drei Jahrzehnten optimiert. DerHauptsitz von Array Technologies befindet sich in den VereinigtenStaaten mit Niederlassungen in Europa, Mittel- und Südamerika, demNahen Osten und Australien. Weiter Informationen finden Sie unterhttp://www.arraytechinc.comPressekontakt:Doreen Rietentiet, Tel: +4917621144095, dr@dwr-eco.comOriginal-Content von: Array Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell