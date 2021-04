Jim Cramer über den Markt: “Es ist einfach irgendwie absurd”!

Jim Cramer, bekannt für sein “Mad Money”-Programm auf CNBC, teilte mit den Zuschauern seine Gedanken über den Markt als Ganzes auf “Squawk on the Street” Mittwoch. Seine Hauptpunkte drehen sich darum, wie der Markt in einem Hin und Her mit der CDC ist, und wie die CDC praktisch die Märkte vieler Industrien kontrolliert.

Ein paar “tell stocks” sind Indikatoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung