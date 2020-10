Jim Cramer in erklärt in Stop Trading!

Die Transaktion:

Am Dienstag kündigte Bed Bath & Beyond Pläne zum Verkauf seines Weihnachtsbaumgeschäfts mit 80 Geschäften, seines Wäschegeschäfts und eines Distributionszentrums an. Es wird erwartet, dass die drei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte dem Unternehmen einen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar einbringen werden. Der Deal “beschleunigt die Transformation des Unternehmens, um die Wertschöpfung für die Aktionäre voranzutreiben”, so das Unternehmen.

