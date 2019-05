Jilin Jiutai Rural Com Bank: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Jilin Jiutai Rural Com Bank weist am 23.05.2019, 09:04 Uhr einen Kurs von 3,14 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Wie Jilin Jiutai Rural Com Bank derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Jilin Jiutai Rural Com Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,71 % und somit 3,94 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,77 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,96 liegt Jilin Jiutai Rural Com Bank auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 10,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Jilin Jiutai Rural Com Bank zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.