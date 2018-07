Jilin Jiutai Rural Com Bank: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Für die Aktie Jilin Jiutai Rural Com Bank aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 06.07.2018 ein Kurs von 4,65 HKD geführt.

Jilin Jiutai Rural Com Bank haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Jilin Jiutai Rural Com Bank ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Banking) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,16 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Jilin Jiutai Rural Com Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,75 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,2 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jilin Jiutai Rural Com Bank-Aktie hat einen Wert von 44,44. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50). Jilin Jiutai Rural Com Bank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Jilin Jiutai Rural Com Bank.