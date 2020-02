Jilin Forest Industry: Einfach unglaublich

Für die Aktie Jilin Forest Industry stehen per 16.02.2020, 15:01 Uhr 3.23 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Jilin Forest Industry zählt zum Segment "Waldprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Jilin Forest Industry auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jilin Forest Industry heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 32 Punkten, zeigt also an, dass Jilin Forest Industry weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Jilin Forest Industry ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 69,51). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Zusammen erhält das Jilin Forest Industry-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jilin Forest Industry im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Jilin Forest Industry. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Jilin Forest Industry derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,99 CNY, womit der Kurs der Aktie (3,23 CNY) um -19,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,7 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -12,7 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".