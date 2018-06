Jilin Expressway: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Für die Aktie Jilin Expressway stehen per 29.06.2018 2,96 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Jilin Expressway zählt zum Segment "Autobahnen und Gleisanlagen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Jilin Expressway auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Expressway liegt bei einem Wert von 10,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" (KGV von 37,67) unter dem Durschschnitt (ca. 73 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jilin Expressway damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Jilin Expressway dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Dividende: Derzeit schüttet Jilin Expressway nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs. Der Unterschied beträgt 0,04 Prozentpunkte (2,5 % gegenüber 2,54 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".