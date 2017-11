Hamburg (ots) -Die Hamburger Designerin Jil Sander versteht sich alsMode-Missionarin. "Ich habe immer den Wunsch, andere vom schlechtenGeschmack zu erlösen", sagt sie im Interview mit GALA (Ausgabe 45/17,ab morgen im Handel). "Oft handelt es sich nur um Kleinigkeiten, dieeine vorteilhafte Veränderung mit sich bringen."Mit ihren puristischen Kreationen revolutionierte die heute73-Jährige die Fashion-Welt. Aktuelle Trends sieht sie mit gemischtenGefühlen. "Dem Streetstyle fühle ich mich in vieler Hinsicht sehrnahe", betont sie. "Wir leben in keiner Zeit mehr, wo man sichfünfmal am Tag umzieht." Den zunehmenden Einfluss von Social Mediaund Influencern kommentiert sie lapidar so: "Propaganda ist wirksam,ganz einfach."Ab 4. November ist im Frankfurter Museum Angewandte Kunst dieAusstellung "Präsens" zu sehen, für die Jil Sander Installationen zuihrem schöpferischen Werk entwickelt hat.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell