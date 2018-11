Jiangyin Hengrun Heavy Industries: Das sind interessante Neuigkeiten!

Am 23.11.2018 ging die Aktie Jiangyin Hengrun Heavy Industries an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 19,75 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jiangyin Hengrun Heavy Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jiangyin Hengrun Heavy Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,37 und liegt mit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 614,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jiangyin Hengrun Heavy Industries auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jiangyin Hengrun Heavy Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Jiangyin Hengrun Heavy Industries auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Jiangyin Hengrun Heavy Industries beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,43 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,39) für diese Aktie. Jiangyin Hengrun Heavy Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.