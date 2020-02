Jiangyin Haida Rubber & Plastic ProductsWas steht jetzt noch aus, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Ra Pharmaceuticals":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.02.2020, 04:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 7.04 CNY.

Die Aussichten für Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products liegt mit einer Dividendenrendite von 0,81 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 2,69, wodurch sich eine Differenz von -1,88 Prozent zur Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,01 ist die Aktie von Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (418,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangyin Haida Rubber & Plastic Products. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.