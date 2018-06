Jiangxi wirbt in Europa für einzigartige touristische Ziele

Nanchang, China (ots/PRNewswire) - Am 1. beziehungsweise am 5.Juni fand jeweils in Frankfurt in Deutschland und in Prag in derTschechischen Republik die Tourismusveranstaltung "Discovering UniqueJiangxi" (Das einmalige Jiangxi entdecken) statt. Laut der JiangxiTourism Development Commission sollte die Veranstaltung eineherzliche Einladung an Touristen, kommerzielle Reiseveranstalter undInvestoren aus Europa darstellen, über die potenzielle Besucher ausEuropa die Möglichkeit hatten, mehr über Jiangxi zu erfahren. Zudemsollte sie die Sehnsucht nach einer Reise dorthin wecken.Auf den beiden Werbetouren in Deutschland und in der TschechischenRepublik waren überall Eindrücke aus Jiangxi zu sehen, die Besucherin die reiche Kultur der Provinz eintauchen ließen. Beeindruckend fürdie Menschen aus Deutschland und Tschechien waren auch die vielenFarben, wie das Grün des Kampferbaums, das Rot des Rhododendrons unddas Blau auf den blau-weißen Porzellan-Ausstellungsstücken. Danebenkonnten Besucher über Porzellanmusik, Teezeremonien, Keramikarbeitenaus Jingdezhen und szenischen Darstellungen aus Jiangxi tiefergehende Einblicke in die touristischen Attraktionen von Jiangxi sowieseine Geschichte und Kultur erhalten.Mit dabei auf den Werbetouren waren die Musiker für traditionelleJingdezhen-Porzellanmusik, die auf ihren Instrumenten aus Porzellanmusizierten. Die einzigartige Porzellanmusik aus Fernost lockteBesucher aus aller Welt an, die anhielten und zuhörten. Beeindruckendfür die Besucher der Veranstaltung war das Zusammentreffen austraditioneller Volksmusik und Porzellan, das dementsprechend mitApplaus bedacht wurde. Als die bekannten Melodien erklangen, fingenZuschauer spontan an, gemeinsam mitzusingen. In diesem Momentüberwanden Kultur und Musik die nationalen Grenzen, sodass dieMenschen mehr über Jiangxi erfahren konnten.Jiangxi hat eine wunderschöne Natur und viele touristischeAttraktionen zu bieten, darunter fünf Weltkulturerbestätten und zehnnational bedeutende Sehenswürdigkeiten der Kategorie 5A.Derart einmalig ausgestattet erwartet Jiangxi Touristen aus derganzen Welt.Quelle: Jiangxi Tourism Development CommissionLinks zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313893Pressekontakt:Herr ChenTel.: 86 10 63076224.Original-Content von: Jiangxi Tourism Development Commission, übermittelt durch news aktuell