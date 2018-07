Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical: Was bedeutet das für den Kurs?

Am 20.07.2018 ging die Aktie Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 18,0714 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical aktuell 1,78. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...