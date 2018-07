Jiangxi Ganneng: Das muss man erstmal verdauen!

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Jiangxi Ganneng am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 4,24 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".Nach einem bewährten Schema haben wir Jiangxi Ganneng auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Jiangxi Ganneng ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Utilities) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 275,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 436 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

