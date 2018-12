Jiangxi Fushine Pharmaceutical: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jiangxi Fushine Pharmaceutical, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.12.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 16,93 CNY.

Unsere Analysten haben Jiangxi Fushine Pharmaceutical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Jiangxi Fushine Pharmaceutical weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Biotech & Pharma") von 1,46 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,85. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jiangxi Fushine Pharmaceutical zahlt die Börse 25,85 Euro. Dies sind 77 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 110,78. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jiangxi Fushine Pharmaceutical in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jiangxi Fushine Pharmaceutical haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jiangxi Fushine Pharmaceutical bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.