Jiangxi Copper: Ist jetzt alles möglich?

Für die Aktie Jiangxi Copper stehen per 13.10.2019, 02:00 Uhr 8.86 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Jiangxi Copper zählt zum Segment "Materialien".

Unser Analystenteam hat Jiangxi Copper auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jiangxi Copper in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jiangxi Copper haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Jiangxi Copper bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,88 und liegt mit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 25,87. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jiangxi Copper auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangxi Copper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,85 HKD mit dem aktuellen Kurs (8,86 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -10,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (9,08 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jiangxi Copper-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.