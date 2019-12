Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply steht am 02.12.2019, 11:26 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 19.32 CNH. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Die Aussichten für Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply verläuft aktuell bei 22,86 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 19,53 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,57 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,56 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie der aktuellen Differenz von -9,42 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um -8,31 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,47 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,58 Prozent im letzten Jahr. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply lag 16,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.