Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply: Was jetzt noch zu tun ist?

Der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Kurs wird am 21.06.2019, 21:34 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 24,07 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply liegt mit einem Wert von 26,79 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie beträgt dieser aktuell 20,82 CNH. Der letzte Schlusskurs (24,25 CNH) liegt damit deutlich darüber (+16,47 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 23,58 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,84 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.