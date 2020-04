Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply: Sollten Sie jetzt etwas tun?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply am 13.04.2020, 10:29 Uhr, mit dem Kurs von 37.71 CNH. Die Aktie der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 24,43 CNH. Der letzte Schlusskurs (39,75 CNH) weicht somit +55,18 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (32,24 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,59 Prozent), somit erhält die Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply liegt bei einem Wert von 46,57. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply daher eine "Hold"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Sell", 0 mal "Buy"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Insgesamt erhält Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.