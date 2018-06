Jiangsu Yuxing Film: Aktienanalyse vom 29.06.2018

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Jiangsu Yuxing Film per 28.06.2018 bei 5,82 CNY. Jiangsu Yuxing Film zählt zu "Commodity Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jiangsu Yuxing Film einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jiangsu Yuxing Film jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zwei Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Jiangsu Yuxing Film dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,99 % ist Jiangsu Yuxing Film im Vergleich zum Branchendurchschnitt Manufactured Goods (3,11 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,12 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Jiangsu Yuxing Film derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,53 CNY, womit der Kurs der Aktie (5,82 CNY) um -22,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,61 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -11,95 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".