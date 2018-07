Jiangsu Yanghe Brewery JSC: Aktienanalyse vom 02.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Jiangsu Yanghe Brewery JSC per 29.06.2018 bei 131,55 CNH. Jiangsu Yanghe Brewery JSC zählt zu "Destillateure & Winzer".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jiangsu Yanghe Brewery JSC einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jiangsu Yanghe Brewery JSC jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Yanghe Brewery JSC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 118,05 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (131,55 CNH) deutlich darüber (Unterschied +11,44 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (131,45 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jiangsu Yanghe Brewery JSC-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Jiangsu Yanghe Brewery JSC-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Dividende: Jiangsu Yanghe Brewery JSC hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,94 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,08%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,14 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an sieben Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Jiangsu Yanghe Brewery JSC dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem acht Handelssignale (8 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.