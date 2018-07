Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Für die Aktie Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank aus dem Segment "Regionalbanken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 16.07.2018 ein Kurs von 5,83 CNY geführt.

Die Aussichten für Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank mit einem Wert von 11,66 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Banking" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 8,91 , womit sich ein Abstand von 31 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,37 CNY mit dem aktuellen Kurs (5,83 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -30,35 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (6,71 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,11 Prozent Abweichung). Die Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.