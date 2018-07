Jiangsu Wanlin Modern Logistics: Das macht sprachlos!

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Jiangsu Wanlin Modern Logistics am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4,94 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luftfracht und Logistik".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Wanlin Modern Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,57 CNY. Der letzte Schlusskurs (4,94 CNY) weicht somit -24,81 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (5,46 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,52 Prozent), somit erhält die Jiangsu Wanlin Modern Logistics-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Jiangsu Wanlin Modern Logistics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

