Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable: Nach so langer Zeit …

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 5,77 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable hat mit einer Dividendenrendite von 0,26 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt -1,62. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...