Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable: Geht es jetzt los?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable per 10.06.2019, 13:59 Uhr bei 9,08 CNY. Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,87 Prozentpunkte (0,17 % gegenüber 2,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.