Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable: Augen auf!

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable per 07.12.2018 bei 6,62 CNY. Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable zählt zu "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,65 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 51,41, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,73 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable liegt bei einem Wert von 114,52. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Electrical Equipment" (KGV von 74,53) über dem Durschschnitt (ca. 54 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.