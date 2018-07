Jiangsu Seagull Cooling Tower: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Jiangsu Seagull Cooling Tower am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 19,33 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jiangsu Seagull Cooling Tower entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,71 Prozent liegt Jiangsu Seagull Cooling Tower 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Machinery" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,89. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...