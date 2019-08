Jiangsu Olive Sensors High-Tech: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Jiangsu Olive Sensors High-Tech, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 04:49 Uhr) mit 8.61 CNY sehr deutlich im Plus (+2.95 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Jiangsu Olive Sensors High-Tech nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jiangsu Olive Sensors High-Tech in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jiangsu Olive Sensors High-Tech haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jiangsu Olive Sensors High-Tech bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Olive Sensors High-Tech-Aktie hat einen Wert von 93,97. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (72,67). Wie auch beim RSI7 ist Jiangsu Olive Sensors High-Tech auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,67). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Jiangsu Olive Sensors High-Tech.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jiangsu Olive Sensors High-Tech beträgt das aktuelle KGV 32,11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 62,78. Jiangsu Olive Sensors High-Tech ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.