Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture: Was man jetzt noch wissen sollte!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture am 13.12.2019, 13:14 Uhr, mit dem Kurs von 1.39 CNH. Die Aktie der Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture wird dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture ist mit einem Kurs von 1,39 CNH inzwischen +0,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,72 Prozent und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,59) für diese Aktie. Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.