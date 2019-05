Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture: Ist das wirklich normal?

Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture weist am 05.05.2019, 04:35 Uhr einen Kurs von 2,24 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture mit einer Rendite von -18,25 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -28,21 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture mit 9,96 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.