Jiangsu Nata Opto-electronic Material: Schluss mit der Unsicherheit!

Für die Aktie Jiangsu Nata Opto-electronic Material aus dem Segment "Spezialchemikalien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.07.2018 ein Kurs von 14,45 CNY geführt.Unser Analystenteam hat Jiangsu Nata Opto-electronic Material auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Jiangsu Nata Opto-electronic Material mit einer Rendite von 10,82 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Semiconductors"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,88 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Nata Opto-electronic Material mit 5,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...