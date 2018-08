Jiangsu Nanfang Bearing: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Jiangsu Nanfang Bearing weist zum 22.08.2018 einen Kurs von 6,34 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Unser Analystenteam hat Jiangsu Nanfang Bearing auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Nanfang Bearing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Jiangsu Nanfang Bearing ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Manufactured Goods) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,77 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 88,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jiangsu Nanfang Bearing aktuell 3,15. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Manufactured Goods". Jiangsu Nanfang Bearing bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.