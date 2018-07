Jiangsu Linyang Energy: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jiangsu Linyang Energy, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 17.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 4,87 CNH.

Die Aussichten für Jiangsu Linyang Energy haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Linyang Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Electrical Equipment"-Branche sind im Durchschnitt um 2,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,09 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Linyang Energy bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,22 Prozent im letzten Jahr. Jiangsu Linyang Energy lag 35,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,82 Prozent und liegt damit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Electrical Equipment, 1,87). Die Jiangsu Linyang Energy-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Jiangsu Linyang Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.