Jiangsu Jinling Sports Equipment: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie Jiangsu Jinling Sports Equipment aus dem Segment "Freizeitartikel" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 17.09.2018 ein Kurs von 37,88 CNY geführt.

Die Aussichten für Jiangsu Jinling Sports Equipment haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jiangsu Jinling Sports Equipment. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Jinling Sports Equipment daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jiangsu Jinling Sports Equipment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Jinling Sports Equipment-Aktie hat einen Wert von 40,4. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,47). Wie auch beim RSI7 ist Jiangsu Jinling Sports Equipment auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,47). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Jiangsu Jinling Sports Equipment.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 60. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jiangsu Jinling Sports Equipment zahlt die Börse 60 Euro. Dies sind 7 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Leisure Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 64,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.