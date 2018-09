Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.09.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 6,35 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry-RSI ist mit einer Ausprägung von 32,43 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 58,1, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,28 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Products", der 793,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".