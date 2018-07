Jiangsu Huifeng Bio Agriculture: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Jiangsu Huifeng Bio Agriculture per 25.07.2018 bei 2,87 CNH. Jiangsu Huifeng Bio Agriculture zählt zu "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jiangsu Huifeng Bio Agriculture auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Jiangsu Huifeng Bio Agriculture schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,04 % und somit 1,88 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,92 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

Weiterlesen...