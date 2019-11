Jiangsu Huaxin New Material: Ein sicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Jiangsu Huaxin New Material, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.11.2019, 23:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 15.15 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jiangsu Huaxin New Material einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jiangsu Huaxin New Material jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Jiangsu Huaxin New Material schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,39 % und somit 2,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,94 ist die Aktie von Jiangsu Huaxin New Material auf Basis der heutigen Notierungen 93 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (446,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiangsu Huaxin New Material damit 9,6 Prozent über dem Durchschnitt (-17,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -17,85 Prozent. Jiangsu Huaxin New Material liegt aktuell 9,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".