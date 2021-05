Jiangsu Hengshun Vinegar Industry: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Für die Aktie Jiangsu Hengshun Vinegar Industry aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 30.05.2021, 02:00 Uhr, ein Kurs von 22.15 CNH geführt.

Unser Analystenteam hat Jiangsu Hengshun Vinegar Industry auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Hengshun Vinegar Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,75 CNH mit dem aktuellen Kurs (22,15 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +1,84 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (19,26 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,01 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jiangsu Hengshun Vinegar Industry-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Hengshun Vinegar Industry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Jiangsu Hengshun Vinegar Industry zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

