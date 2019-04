Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 30. April 2019 beginnt dervom Kultur- und Tourismusministerium der Provinz Jiangsu unter demMotto "Rhyme of Water" veranstaltete "Jiangsu Canal InternationalPhoto Contest". Der Fotowettbewerb widmet sich fotografischenArbeiten im Bereich Kultur und Tourismus des Jiangsu "Canal Village"von Fotografen aus der ganzen Welt.Jiangsu ist seit jeher vom Wasser geprägt. Der Rhythmus und dielebensspendende Kraft des Wassers haben Jiangsu Wohlstand gebracht.Unter den vielen Wasserwegen in Jiangsu ist der Kaiserkanal (GrandCanal) - ein Weltkulturerbe - zweifellos der bedeutendste Zeugemenschlicher Zivilisation und Entwicklung. So bietet das in der Mittedes Kaiserkanals gelegene Jiangsu eine große Vielfalt kulturellerErrungenschaften entlang des Kanals, wie unter anderem Kunqu, Guqin,Suzhou-Stickkunst, Brokat, Jadeschnitzerei, Blockdruck undtraditionelles Holzbauhandwerk.Wo Wasser ist, da sind auch Menschen, und wo Menschen sind, dafindet man Leben und Geschichten.Die Fotos sollen die kulturellen Traditionen, Volksbräuche,Szenerie und touristische Entwicklung der Kanalstädte in Jiangsueinfangen. Jeder Teilnehmer kann bis zu sechs Arbeiten einsenden,Einzel- oder Gruppenbilder, in Form von digitalen Farbfotos mit einerLänge von 1600-3000 Pixel im JPEG-Format. Die Auflösung soll 300 dpibetragen. Die Größe der elektronischen Dateien ist auf jeweils 1,5-5MB beschränkt; PS und andere Bearbeitungen am Originalbild sind nichtzugelassen; der Name der Arbeit darf nicht den Namen, Künstlernamenoder das Logo usw. des Autors zeigen und darf nicht mit einemWasserzeichen versehen sein; zusammen mit der Arbeit sindgrundlegende Informationen über den Teilnehmer (bürgerlicher Name,Kontaktinformationen usw.) sowie eine grundlegende Beschreibung derArbeit (Ort, Zeit, Titel) einzureichen.Das Preisgeld beträgt 5.000 Yuan (einschließlich Steuer).Die E-Mail-Adresse ist wonderful_js@163.com, Einsendeschluss istder 15. Mai 2019.Weitere Informationen finden Sie unter: http://t.cn/ESVH78DPressekontakt:Frau TianTel.: +86 10 63074558Original-Content von: The Department of Culture and Tourism of Jiangsu Province, übermittelt durch news aktuell