Jiangsu Gian: Wohin geht die Reise?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Jiangsu Gian unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung". Die Jiangsu Gian-Aktie notierte am 16.11.2018 mit 31,19 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Jiangsu Gian nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jiangsu Gian im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jiangsu Gian. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Jiangsu Gian liegt mit einer Dividendenrendite von 1,92 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hardware"-Branche hat einen Wert von 1,96, wodurch sich eine Differenz von -0,04 Prozent zur Jiangsu Gian-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Jiangsu Gian damit 45,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-29,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hardware" beträgt -30,2 Prozent. Jiangsu Gian liegt aktuell 44,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".