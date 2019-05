Jiangsu Feiliks Logistics: Das gibt’s ja gar nicht!

Für die Aktie Jiangsu Feiliks Logistics stehen per 27.05.2019, 06:37 Uhr 7,36 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Jiangsu Feiliks Logistics zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Feiliks Logistics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche sind im Durchschnitt um -20,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,4 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Feiliks Logistics bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,09 Prozent im letzten Jahr. Jiangsu Feiliks Logistics lag 17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jiangsu Feiliks Logistics konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Jiangsu Feiliks Logistics auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Dividende: Jiangsu Feiliks Logistics hat mit einer Dividendenrendite von 0,27 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,81%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche beträgt -2,54. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jiangsu Feiliks Logistics-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.