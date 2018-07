Jiangsu Dongzhu Landscape: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hartford Financial Services Group":

Für die Aktie Jiangsu Dongzhu Landscape aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 25.07.2018 ein Kurs von 23,27 CNY geführt.Unsere Analysten haben Jiangsu Dongzhu Landscape nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Dongzhu Landscape-Aktie hat einen Wert von 21,24. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,73). Entgegen dem RSI7 ist Jiangsu Dongzhu Landscape hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Jiangsu Dongzhu Landscape.

Weiterlesen...