Jiangsu Canlon Building Materials: Bitte nicht vergessen!

Der Kurs der Aktie Jiangsu Canlon Building Materials steht am 20.04.2020, 18:41 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 36.3 . Der Titel wird der Branche "Spezialchemikalien" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jiangsu Canlon Building Materials auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jiangsu Canlon Building Materials. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,11 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jiangsu Canlon Building Materials momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Jiangsu Canlon Building Materials weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,53), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Jiangsu Canlon Building Materials wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Jiangsu Canlon Building Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Canlon Building Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 61,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -14,74 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +76,65 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Canlon Building Materials bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,74 Prozent im letzten Jahr. Jiangsu Canlon Building Materials lag 76,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.