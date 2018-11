Was sagt man dazu, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien". Die Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials-Aktie notierte am 31.10.2018 mit 5,15 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,92 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,74 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials von 5,15 CNY ist mit -13,59 Prozent Entfernung vom GD200 (5,96 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,18 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,58 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemicals) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,25 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 625,34 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.