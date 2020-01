Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials: Grund zur Freude?

Für die Aktie Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 28.01.2020, 07:59 Uhr, ein Kurs von 5.45 CNY geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials aktuell 1,83. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,51 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 422,88 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,12 CNY. Der letzte Schlusskurs (5,46 CNY) weicht somit -10,78 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 5,57 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,97 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.