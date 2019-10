Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy: Das muss man erstmal verdauen!

Der Kurs der Aktie Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy steht am 30.10.2019, 03:44 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 4.02 CNH. Der Titel wird der Branche "Aluminium" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4 % ist Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,32 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy-Aktie hat einen Wert von 60, Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,32). Auch hier ist Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,32), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy-Aktie ein Durchschnitt von 4,82 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,04 CNH (-16,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (4,17 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,12 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.