Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 23:51 Uhr) mit 20.55 CNY mehr oder weniger gleich (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,44 und liegt mit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 71,73. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,34 CNY. Der letzte Schlusskurs (20,53 CNY) weicht somit -12,04 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (21,86 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,08 Prozent), somit erhält die Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen Mehrertrag in Höhe von 0,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.