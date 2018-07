Jiangmen Idear-Hanyu Electrical Joint-Stock: Ein sicheres Investment?

Der Jiangmen Idear-Hanyu Electrical Joint-Stock-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 6,44 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".Unsere Analysten haben Jiangmen Idear-Hanyu Electrical Joint-Stock nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Jiangmen Idear-Hanyu Electrical Joint-Stock führt bei einem Niveau von 72,41 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,61 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

