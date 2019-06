JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment: Kam das wirklich unerwartet?

Für die Aktie JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment stehen per 03.06.2019, 09:15 Uhr 20,92 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment zählt zum Segment "Industriemaschinen".

JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 18,59 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,1 CNY. Der letzte Schlusskurs (21,82 CNY) weicht somit +3,41 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 23,15 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,75 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.