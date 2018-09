JiangSu JiuWu Hi-Tech: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "BRAND LEADERS INCOME FUND":

Am 19.09.2018 ging die Aktie JiangSu JiuWu Hi-Tech an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 17,38 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für JiangSu JiuWu Hi-Tech entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,22 und liegt mit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals) von 46,42. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält JiangSu JiuWu Hi-Tech auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt JiangSu JiuWu Hi-Tech damit 47,14 Prozent unter dem Durchschnitt (0,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt 1,17 Prozent. JiangSu JiuWu Hi-Tech liegt aktuell 48,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen JiangSu JiuWu Hi-Tech. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.